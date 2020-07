Возле Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

Выступление американского президента в рамках мероприятия "Салют Америке – 2020" было посвящено Дню Независимости

Сжигая флаг, протестующие скандировали: "One-two-three-four – slavery, genocide and war! Five-six-seven-eight – America was never great!" ("Раз-два-три-четыре – рабство, геноцид и война. Пять-шесть-семь-восемь – Америка никогда не была великой"). Последняя фраза является отсылкой к лозунгу избирательной кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой"!

Всё это происходило на площади Black Lives Matter Plaza, названной так недавно, после протестов, охвативших страну на фоне смерти Джорджа Флойда. Среди присутсвующих нашлись тех, кто пытался вмешаться в происходящее и спасти флаг. Между группами людей начиналась стычка. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Трамп же в своей речи сообщил, что США победили и фашистов, и коммунистов, а вскоре победят и левых. Он заявил, что не допустит, чтобы "разгневанная толпа свергала статуи, стирала историю и идеологически обрабатывала детей, игнорируя принципы".

Фото: pixabay.com