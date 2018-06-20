Воскресенье в Петербурге будет ясным и солнечным

Столбик термометра поднимется до +15 градусов.

Конец рабочей недели в Петербурге порадует местных жителей тёплой и безосадочной погодой. Весь день на улице будет ясно и солнечно. Об этом сообщают синоптики.



В воскресенье, 21 апреля, столбик термометра поднимется до +15 градусов. Осадков в течение дня не будет, а скорость будет варьироваться от 3 до 8 м/с.



Ожидается, что предстоящая неделя в Петербурге будет такой же ясной. Столбик термометра будет держаться в пределах многолетней нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 15 апреля была зафиксирована в 1885 году, тогда столбик термометра опустился до минус 9 градусов, самым теплым этот день был в 1920 году – плюс 21 градус.

Видео: Piter.TV