В Петербурге задержали вора-серийника

Он успел обчистить две квартиры.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в Петербурге задержали вора, который успел обчистить несколько квартир.

Ещё 12 января в полицию обратилась пенсионерка с заявлением. Она сообщила, что в её квартиру д. №128 по ул. Школьной проник вор и похитил ювелирные украшения и деньги в размере 100 000 рублей.

Спустя 4 дня, 16 января, в полицию поступило ещё одно заявление. Потерпевшая сообщила, что вор пробрался в её квартиру д. №27 по ул. Савушкина и похитил ювелирные изделия.

14 апреля сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1999 года рождения. Известно, что он не работает, регистрации и постоянного места жительства в Петербурге и Ленобласти не имеет.

Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Гатчине вор пробрался в частный дом пенсионерки.

Фото: Pixabay