В Петербурге мужчина попытался ограбить KFC, но в итоге защищался от сотрудника заведения

В Петербурге налетчик из Узбекистана на KFC провалил миссию и получил уголовное дело.

В Санкт-Петербурге 20 декабря около 1.45 ночи в известный ресторан общественного питания KFC на Среднем проспекте зашёл посетитель, которого не ждалиэ. На тот момент заведение уже не работало, но неожиданного гостя все же вышел встретить 24-летний начальник смены. Однако начальник сразу понял, что крылышки и сок неизвестному совсем не нужны.

У посетителя в руках было оружие. Мужчина не медлил с объяснениями и обозначил сразу свою цель, после чего стремительно направился к кассе ресторана. Однако на его пути начальник смены рискнул и перегородил дорогу. Позже налётчику самому пришлось защищаться. Брызнув в лицо сотруднику из газового баллончика, злоумышленник не стал испытывать судьбы и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудникам полиции удалось оперативно найти преступника. Мужчину оказался безработным 24-летним приезжим из Узбекистана. Несмотря на то, что ограбление не удалось, ему примеряют уголовную статью о разбое.

Фото: "ВК" - "KFC Россия"