Видео: водолаз с фонариком плавал ночью в Мойке

Мужчина изучал дно с фонариком.

Петербуржцы показали, как проходит работа водолаза. Специалиста заметили в реке Мойке у 2-го Садового моста в ночь с 1 на 2 ноября. Видео было опубликовано в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Узнать, что именно искал водолаз, очевидцу не удалось. Мужчина в ластах отшутился, что находится в поисках русалки.

Часть комментаторов увидела в этом криминальную историю. Некоторые вспомнили дело историка Олега Соколова, который сбросил останки расчлененного тела в Мойку.

Видео: Петр Евдокимов