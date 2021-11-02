  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:07
120
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: водолаз с фонариком плавал ночью в Мойке

0 0

Мужчина изучал дно с фонариком.

Петербуржцы показали, как проходит работа водолаза. Специалиста заметили в реке Мойке у 2-го Садового моста в ночь с 1 на 2 ноября. Видео было опубликовано в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Узнать, что именно искал водолаз, очевидцу не удалось. Мужчина в ластах отшутился, что находится в поисках русалки.

Часть комментаторов увидела в этом криминальную историю. Некоторые вспомнили дело историка Олега Соколова, который сбросил останки расчлененного тела в Мойку. 

Видео: Петр Евдокимов 

Теги: водолаз, поиск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии