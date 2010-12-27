Водитель автобуса №12 в Выборгском районе отказался везти школьника, оставив ребенка на морозе

Прибытие следующего автобуса ребенку пришлось ждать около 40 минут.

Во вторник, 12 февраля, около часа дня водитель автобуса №12 на остановке в поселке имени Калинина Выборгского района отказался везти и выгнал школьника потому что ему не понравился его проездной билет. Об этом сообщила мать мальчика в одной из соцсетей.

Прибытие следующего автобуса ребенку пришлось ждать около 40 минут. Отметим, что в это время температура на улице опустилась до -2 градусов.

Вчера мой сын ехал со школы посёлка Калинина то есть зашёл в автобус на остановке в поселке КАЛИНИНА чтобы доехать до дома посёлка Селезнево, ну а водитель отказался провезти его и выгнал из автобуса, потому как водителю автобуса не понравился проездной билет! Ну и в итоге ребёнок дождался следующий автобус и без проблем доехал, ну конечно прождав на остановке ещё минут 40. (орфография и пунктуация авторские – прим. ред.) мать школьнкика

Также мать школьника сообщила, что связалась с начальником автобусной фирмы, который заверил ее, что разберется в ситуации.

Мне сегодня звонил начальник этой автобусной фирмы и обещал разобраться, будут смотреть камеры. мать школьнкика

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