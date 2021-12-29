Во время внеплановых каникул в школах Ленобласти провели масштабную обработка от коронавируса

В работе использовали средство на основе перекиси водорода.

В пятницу, 18 февраля, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что во время внеплановых каникул в школах региона провели масштабную обработка от коронавируса.

Так, в работе использовали средство на основе перекиси водорода. Всего было обработано 132 социальных объекта, или 293 тысячи квадратных метров. Как только средство высыхает, оно абсолютно безопасно для человека. Препарат также используют для дезинфекции родильных отделений, операционных и лабораторий.

Напомним, в Ленинградской области школьники 5-11-х классов вернутся к очному обучению с 21 февраля.

Фото: Админка Ленобласти / телеграм