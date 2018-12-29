Во время сильных морозов в Выборге плановых отключений электричества не предусмотрено

При температуре ниже минус 15 градусов, работы, для выполнения которых необходимо отключать абонентов, в том числе многоквартирные и индивидуальные дома, производиться не будут.

В начале следующей недели во всех районах Ленинградской области прогноз обещает продолжение морозов – до 20 градусов ниже нуля. С 28 января по 3 февраля ЛОЭСК запланировала проведение около 50 ремонтных работ, связанных с временным отключением потребителей от электроснабжения.

Но при температуре ниже минус 15 градусов, работы, для выполнения которых необходимо отключать абонентов, в том числе многоквартирные и индивидуальные дома, производиться не будут.

В случае возникновения неотложных аварийно-восстановительных работ для запитывания потребителей будем максимально задействовать дизель-генераторы. Юрий Борисов, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению ЛОЭСК

Источник: пресс-служба "ЛОЭСК"

Фото: "Интересный Выборг"