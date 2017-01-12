Во Дворце искусств пройдут спектакли "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"

Запланировано 7 показов.

С 29 сентября по 3 октября во Дворце искусств Ленинградской области пройдут спектакли "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так".

По сюжету труппа актёров-неудачников пытается поставить детектив в духе Агаты Кристи. И вот на премьере всё, что только можно себе представить, идёт не так. В результате в эту череду комичных ситуаций будут втянуты даже зрители в зале.

В спектакле приняли участие актеры ведущих московских драматических театров, артисты столичных мюзиклов, а также Анастасия Стоцкая (мюзиклы Zorro, Chicago, "Поющие под дождём"), Алексей Секирин (сериал "Счастливы вместе"), Сергей Епишев (сериал "Кухня"), Галина Безрук (мюзикл "Привидение"). С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте площадки.

Фото: предоставлено организаторами