Во Фрунзенском районе в квартирах установили пожарные извещатели

В случае пожара, датчик подаёт громкий и пронзительный тревожный сигнал.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы установили семь пожарных извещателей в квартирах Фрунзенского района. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба администрации.

Пожарные извещатели устанавливают в квартирах маломобильных граждан - пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В случае пожара, датчик подаёт громкий и пронзительный тревожный сигнал. По мнению спасательных служб, специальные извещатели помогут сократить число пожаров в многоквартирных домах.

Фото: отдел информации Фрунзенского района.