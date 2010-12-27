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Во Фрунзенском районе в квартирах установили пожарные извещатели
Сегодня, 11:48
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alexandra08
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Во Фрунзенском районе в квартирах установили пожарные извещатели

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В случае пожара, датчик подаёт громкий и пронзительный тревожный сигнал.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы установили семь пожарных извещателей в квартирах Фрунзенского района. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба администрации.

Пожарные извещатели устанавливают в квартирах маломобильных граждан -  пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В случае пожара, датчик подаёт громкий и пронзительный тревожный сигнал. По мнению спасательных служб, специальные извещатели помогут сократить число пожаров в многоквартирных домах.

Фото: отдел информации Фрунзенского района.

Теги: извещатели , пожарные извещатели , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Лента новостей

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