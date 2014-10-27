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Во Фрунзенском районе иномарка сбила человека
Сегодня, 22:42
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TretyakovaS
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Во Фрунзенском районе иномарка сбила человека

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о том, что на перекрестке Дунайского проспекта и Софийской улицы иномарка сбила человека.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", во Фрунзенском районе на перекрестке Дунайского проспекта и Софийской улицы иномарка сбила пешехода.

Инцидент произошел в 20:50, сообщают очевидцы происшествия. На место приехала бригада скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.

Также, по словам очевидцев, после столкновения пострадавший подавал признаки жизни. Сейчас о состоянии пострадавшего ничего не известно.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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