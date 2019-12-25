Сейчас в некоторых регионах постепенно снимаются ограничения в колониях и СИЗО.

Во ФСИН рассказали о COVID-19 среди сотрудников и заключённых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В службе рассказали, что с начала пандемии коронавирусом заразилось 3 526 сотрудников ФСИН и у 1 224 заключенных. Отмечается, что уже поправились 2 457 сотрудников и 933 среди осуждённых, подозреваемых и обвиняемых.

Всего в учреждениях ФСИН провели 187 294 исследования на новую коронавирусную инфекцию. При этом 116 844 теста — в лабораториях ведомства.

Сейчас в некоторых регионах постепенно снимаются ограничения в колониях и СИЗО — в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте. Например, разрешены длительные свидания.

Сотрудникам ФСИН и заключенным ежедневно измеряют температуру. При появлении симптомов человека сразу изолируют в отдельное помещение. Сотрудники и посетители колоний или изоляторов обязаны соблюдать масочный режим. В учреждениях регулярно проводится дезинфекция.

Ранее мы писали, что бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН.