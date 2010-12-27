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Новости Выборг
Во Дворце культуры в Выборге прошел праздничный концерт к 100-летию ВЛКСМ
Сегодня, 11:29
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KaterinaKono13
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Во Дворце культуры в Выборге прошел праздничный концерт к 100-летию ВЛКСМ

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В мероприятии приняли участие ветераны комсомола, члены молодежных организаций Выборга и района, администрации МО "Выборгский" район, представители власти, журналисты, а также жители и туристы города.

В минувший понедельник, 29 октября, в Выборге состоялся праздничный концерт, приуроченный к 100-летию со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие ветераны комсомола, члены молодежных организаций Выборга и района, администрации МО "Выборгский" район, представители власти, журналисты, а также жители и туристы города. Поздравил гостей с этим знаменательным днем председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы Владимир Остапчук. 

ВЛКСМ была уникальной общественной организацией, объединившей в своих рядах большое количество активной молодежи.  Коммунистический Союз Молодежи как политическая организация был создан на первом Всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. За годы существования через ее ряды прошли более 160 миллионов человек различных  наций и народностей СССР. Через комсомольские организации осуществлялось идеологическое воспитание молодежи, реализовались политические и социальные проекты. Например, студенческие строительные отряды работали на стройках, убирали урожай, работали пионервожатыми в летних лагерях и прочее.

Владимир Остапчук, председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы

Ранее в Piter.TV: В Выборге состоится встреча ветеранов-комсомольцевВидео: воспоминания жителей Выборга о юности в комсомоле.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: 100 лет комсомолу , 100 летие влксм , влксм , выборг , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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