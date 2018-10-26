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michusiris
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Видео: воспоминания жителей Выборга о юности в комсомоле

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Почти каждый подросток выросший в Советском Союзе прошел через комсомольскую организацию. В преддверии столетия комсомола, жители Выборга поделились своими теплыми воспоминаниями о годах, проведенных в нем.

29 октября комсомольскому движению, через которое прошли почти все дети, рожденные на территории СССР исполнится сто лет. И даже несмотря на то, что комсомол перестал существовать еще в 1991 году, память о нем живет до сих пор среди горожан. 

В пятницу, 26 октября, во Дворце культуры г. Выборга состоялся масштабный праздник, на котором собрались те, кто душой и сердцем остался комсомольцем. В преддверии этого праздника корреспондент Piter.TV вышел на улицу, чтобы попросить старшее поколение выборжан поделиться воспоминаниями о комсомольской юности.

Видео: Piter.TV

Теги: 100 лет комсомолу , воспоминания , выборг , живая история , комсомол , опрос
Категории: Выборг Картина дня

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