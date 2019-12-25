Власти Ленобласти ищут водителя, умеющего хранить секреты

В час водителю будут платить 600 рублей.

Власти Ленинградской области, в частности Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства, объявил конкурс на оказание услуг по перевозке. Из бюджета на эти цели выделят 300 тысяч рублей. Водителю готовы платить 600 рублей за час работы.

Согласно информации на сайте госзакупок, машина минимум С-класса и не старше трех лет должна быть оснащена двигателем мощностью от 125 лошадиных сил и кондиционером. Предпочтительны белый, черный или серый цвета машины. Кроме того, в салоне не должно пахнуть сигаретами.

Водитель должен иметь стаж не менее пяти лет. Среди требований также отсутствие административных штрафов за грубое нарушение ПДД, опрятность, пунктуальность и знание маршрутов. Важно, чтобы будущий сотрудник умел хранить чужие тайны.

Машину арендуют на 500 часов, при том, что график водителя будет ненормированным, с 7 утра до 10 часов вечера.

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