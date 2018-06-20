Путин назначил нового заместителя начальника МВД по Ленобласти

Глава государства объявил новые должностные перестановки в силовых структурах.

Владимир Путин назначил нового заместителя начальника ГУ МВД по Ленинградской области. Им стал еще один представитель из Москвы - полковник Дмитрий Баранов. Ранее должность руководителя ведомства в Петербурге получил Роман Плугин. Отметим, что 41-летний Баранов до первого апреля в столице выполнял обязанности своего экс-шефа Плугина.

Дмитрий Баранов родился в Курганской области. Его карьера началась в 2001 году с должности полицейского московского уголовного розыска. Уже через шесть лет он стал замом Плугина по Южному району города, а затем - и временным начальником.

Отметим, что рабочее место отдано президентом согласно указу под номером 138. Документ утверждает не только новые назначения, но и кадровые отстранения в силовом блоке.

Фото: Piter.tv