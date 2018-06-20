Владимир Цой высказался по поводу "обваливающейся" штукатурки с башни св. Олафа

Как он сообщил, сама башня не покрыта краской или же штукатуркой, вместо этого на ней нанесено довольно простое известковое покрытие. Дальнейшему разрушению отделки башня не подвергнется.

В минувший четверг, 29 марта, в одном из выборгских пабликов соцсети "ВКонтакте" подписчик из Выборга поделился информацией о том, что с башни святого Олафа отваливается штукатурка. Данное заявление весьма возмутило подписчиков сообщества.

Прокомментировать ситуацию согласился директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой. Как он сообщил, сама башня не покрыта краской или же штукатуркой, вместо этого на ней нанесено довольно простое известковое покрытие.

Такое решение было заложено в проекте, прошедшем историко-культурную экспертизу. И именно так башня была обмазана на протяжении веков, и каждую весну и осень обмазка понемногу отваливалась. И именно так башня была обмазана на протяжении веков, и каждую весну и осень обмазка понемногу отваливалась. К сожалению, подобная технология не подразумевает той устойчивости покрытия, какую могут предложить более современные материалы. Владимир Цой, директор Выборгского объединенного музея-заповедника

Также Цой уточнил, что использование тех же технологий покрытия, что и в далеком прошлом, требуется согласно законодательству РФ об охране памятников.