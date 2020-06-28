Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Подозреваемому может грозить пожизненный срок лишения свободы.

В Мурманской области задержали владельца база отдыха, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщили на сайте регионального Следственного Комитета.

Инцидент случился 27 июня на базе отдыха на озере Имандра близ города Апатиты. Между хозяином и гостями возник конфликт. Мужчина угрожал постояльцам пистолетом и топором, на что те вызвали полицию. По прибывшим на место сотрудники полиции подозреваемый открыл огонь из охотничьего карабина.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Ему может грозить пожизненный срок лишения свободы.

Видео: YouTube / ИА ХибИнформБюро