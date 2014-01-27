Вкусно и точка: пять обновленных McDonalds открываются сегодня в Петербурге

По предварительной информации, они будут работать под новым брендом "Вкусно и точка".

Стало известно, где в Петербурге заработают обновлённые "макдаки". Сегодня, 13 июня, сразу пять ресторанов быстрого питания будут готовы принять посетителей. Это первое официальное открытие точек популярной некогда сети после ухода бренда из России.

Если верить официальному сообществу "McDonalds в России", попробовать бургеры нового качества можно на Каменноостровском проспекте, 39А, на Среднем проспекте В. О., на Московском проспекте, 195а, а также на Рубинштейна, 2/45А и на Большой Морской, 11А.

Пока что рестораны под брендов "Вкусно и точка" в российской юрисдикции открываются только в туристических районах города. В этом плане Санкт-Петербург отстает от Москвы. В столице, например, в этот же день открываются сразу 26 "вкусных точек".

Фото: Валерия Болтнева, pexels