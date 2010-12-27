Выставка "AES+F. Предсказания и откровения"

Посетители увидят более 70 работ в различных техниках.

"AES+F" - творческий коллектив из четырех российских художников, известных по всему меру. Его участники создают работы на стыке фотографии, видео и цифровых технологий, но при этом постоянно обращаются к традиционным техникам - скульптуре, живописи, рисунку и архитектуре.

На выставке представили более 70 произведений из 8 разных проектов. Современный мир трактуется через классическое искусство. Художники не просто обнажают глобальную ситуацию, в которой находится наш мир сегодня, но и предсказывают то, что наступит уже завтра.

Экспозиция продлится до 22 сентября 2019.

Место: Исаакиевская площадь, 1

Цена: от 0 до 300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/manegepetersburg