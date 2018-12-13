Вышел новый трейлер "Годзилла 2: Король монстров"

Премьера фильма намечена на 30 мая 2019 года.

В сети появился финальный трейлер фильма "Годзила 2: Король монстров". Видеоролик опубликован на официальном канале Warner Bros. Pictures.

По сюжету группа криптозоологов противостоит гигантским монстрам, которые считались исчезнувшими. В киноленте появятся ящер Годзилла, мотыльк Мотр, птеродактиль Родан и трёхголовый дракон Кинг Гидор.

Главные роли в фильме исполнят Вера Фармига, Кэн Ваанабе, Салли Хокинс и Милли Бобби Браун. Премьера "Годзилла 2: Король монстров" намечена на 30 мая 2019 года.

Видео: JoBlo Movie Trailers