Вышел новый трейлер "Годзилла 2: Король монстров"

В сети появился финальный трейлер фильма "Годзила 2: Король монстров". Видеоролик опубликован на официальном канале Warner Bros. Pictures.
По сюжету группа криптозоологов противостоит гигантским монстрам, которые считались исчезнувшими. В киноленте появятся ящер Годзилла, мотыльк Мотр, птеродактиль Родан и трёхголовый дракон Кинг Гидор.
Главные роли в фильме исполнят Вера Фармига, Кэн Ваанабе, Салли Хокинс и Милли Бобби Браун. Премьера "Годзилла 2: Король монстров" намечена на 30 мая 2019 года.
Видео: JoBlo Movie Trailers
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