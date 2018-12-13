  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:57
831
Rybka123
Код вставки плеера

Вышел новый трейлер "Годзилла 2: Король монстров"

0 0

Премьера фильма намечена на 30 мая 2019 года.

В сети появился финальный трейлер фильма "Годзила 2: Король монстров". Видеоролик опубликован на официальном канале Warner Bros. Pictures.

По сюжету группа криптозоологов противостоит гигантским монстрам, которые считались исчезнувшими. В киноленте появятся ящер Годзилла, мотыльк Мотр, птеродактиль Родан и трёхголовый дракон Кинг Гидор. 

Главные роли в фильме исполнят  Вера Фармига, Кэн Ваанабе,  Салли Хокинс и Милли Бобби Браун. Премьера "Годзилла 2: Король монстров" намечена на 30 мая 2019 года.
Видео: JoBlo Movie Trailers

Теги: годзилла 2, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии