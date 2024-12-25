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Вышел геймплейный трейлер The End of The Sun

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Релиз новинки состоится 29 января.

Польская студия The End of the Sun Team представила геймплейный трейлер игры The End of The Sun, действия которой происходят в мире славянского фэнтези.

В центре сюжета окажется девушка, которая станет центром опасной грани между мифами и реальностью. Ее секрет должен раскрыть волхв, роль которого достанется игрокам. Разработчики отметили возможность перемещаться между расположенными на расстоянии многих лет друг от друга четырьмя временами года. Это позволит узнать историю одних и тех же героев на разных этапах их жизни. Релиз The End of The Sun состоится 29 января для пользователей ПК.

Ранее Riot Games представила трейлер нового сезона в League of Legends.

Видео: YouTube / The End of the Sun Game

Теги: the end of the sun, геймплей, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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