Вышел геймплейный трейлер The End of The Sun

Релиз новинки состоится 29 января.

Польская студия The End of the Sun Team представила геймплейный трейлер игры The End of The Sun, действия которой происходят в мире славянского фэнтези.

В центре сюжета окажется девушка, которая станет центром опасной грани между мифами и реальностью. Ее секрет должен раскрыть волхв, роль которого достанется игрокам. Разработчики отметили возможность перемещаться между расположенными на расстоянии многих лет друг от друга четырьмя временами года. Это позволит узнать историю одних и тех же героев на разных этапах их жизни. Релиз The End of The Sun состоится 29 января для пользователей ПК.

Видео: YouTube / The End of the Sun Game