Первый сезон посвящен Ноксусу.

Компания Riot Games представила трейлер нового сезона в League of Legends. В течение 2025-го ожидается выход трех сезонов для многопользовательской игры.

На опубликованных кадрах показано прибытие Мел на родину. Первый сезон посвящен Ноксусу, в нем также будут упоминаться события из сериала "Аркейн", выходившего на Netflix. Отмечается, что League of Legends переходит на модель сезонов. Каждый посвящён конкретной тематике.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер The Bustling World.

Видео: YouTube / League of Legends