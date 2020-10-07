Виртуальный протест: почему несанкционированный митинг в Выборге собрал больше «лайков», чем реальных участников

Картину самой странной протестной акции последних лет дополнили виртуальные баннеры о недоверии власти (баннер был один и висел меньше минуты) и фейки в СМИ про десятки людей с заклеенными ртами. Ну и, конечно, шумная пенсионерка, которая накануне митинга открыто попросила у Геннадия Орлова денег… на ипотеку.

В это воскресенье, 4 октября, в Выборге на Петровской площади состоялась так называемая "протестная прогулка", участниками которой по разным данным стали от 20 до 40 человек. Темой встречи стало все то же "дело Болучевского" и своеобразный вотум недоверия местной власти.

На "протестную прогулку" по Петровской площади был приглашен по факту весь город. Соответствующие посты появились накануне в крупных городских сообществах ВКонтакте. Да и до этого митинг пиарили в ВК каждый день: не зря его организатор числится администратором как минимум в 2 сообществах, где активнее всего размещалась информация о мероприятии. Судя по комментариям и лайкам, на площадь собирались выйти толпы недовольных (сарказм). Но что-то пошло не так.

Почему же массовый спам в социальных сетях не помог организаторам? Как показала практика, в Выборге все получилось слишком виртуальным. Виртуальные участники в виде "отлайкавших", но непришедших. Виртуальные баннеры "на разных улицах города". И даже виртуальная отставка главы администрации, о которой организатор митинга провозгласил как о своей заслуге, поверив в первый же удобный ему журналистский фейк.

То есть, если посмотреть в соцсетях – митинг был, город завешали баннерами о недоверии власти, на площади стояли "десятки людей с заклеенными ртами", и в тот же день была запущена череда отставок. Если посмотреть на реальность – то картина окажется гораздо более бледной и натужной.

Принцип инстаграма: как из воздуха сделать видимость успеха

Что уж говорить: все мы давно живем в виртуальной реальности. Это еще великий писатель Пелевин предсказал. В жизни ты можешь оставаться "человеком из подполья", а в собственном блоге казаться суперменом. В Инстаграме ты итальянский миллионер, а в жизни – безработный из России. Главное, уметь создавать видимость, симулякры, давать красивую картинку. Жалко только, что это касается не только инста-телочек, но и реальной политики.

Пара примеров, как это было реализовано в Выборге. Сразу после "прогулки", организованной местным жителем Алексеем Соколовым, в соцсетях разлетелся пост "о желтых баннерах". Протест, оказывается, хоть и не привлек массы, но горожане все-таки поддержали его через анонимный активизм. Развесили по всему городу желтые одинаковые баннеры с требованием отставки местной власти. Если верить снимкам, в разное время эти баннеры видели и у Выборгского замка, и на Крепостной… в проходных местах, где с ними в течение дня могли ознакомиться сотни туристов. Фото распространялись анонимно, сам Алексей Соколов их лайкал, но никак не комментировал: мол, какие молодцы люди, поддержали меня, да еще так массово.

Вот только оказалось, что баннеры эти висели везде не больше минуты. И вовсе это были не баннеры, а баннер. Один и тот же. И развешивал его, передвигаясь от точки к точке, человек, одетый точно как сам Алексей Соколов в день "прогулки". В нашем распоряжении есть видео, которое демонстрирует всю "смелость" и абсурдность этой акции. ЧеловекПохожийНаСоколова в окружении двух товарищей торопливо, оглядываясь, закрепляет баннер на решетке забора, потом все вместе отбегают, делают фото, поспешно сворачивают ткань и ретируются.

А что? Для Интернета баннеры – существовали. Для прохожих в реальности – никто и не успел прочитать их содержание. Чего не сделаешь ради видимости: тебя поддерживает весь город.

Или еще один парадокс. Боевые пенсионеры с заклеенными ртами: хит митинга, который также существовал только в Интернете. Просто перечитаем заголовки тех немногих федеральных СМИ, что обратили внимание на акцию в Выборге. "Десятки людей заклеели себе рты на акции протеста в центре города" (Эхо Москвы), "Выборгские пенсионеры с заклеенными ртами добились своего" (Фонтанка), "Выборгские пенсионеры заклеивали себе рты, требуя отправить правительство региона в отставку" (ЗАКСРУ)…



Пенсионеры с заклеенными ртами стали частью виртуальной реальности. Рисуется страшная картина? А что, эффектно, это главный принцип продвижения в том же Инстаграм. Вот только в жизни рот себе заклеила всего одна пенсионерка. Вера С. - постоянный гость приемов Геннадия Орлова, его постоянный проситель (против которого она как бы вышла в этот раз).

Все мы знаем таких женщин: они жалуются на соседей, громких детей, коммунальные неурядицы, личные проблемы. Самой точной характеристикой личности Веры С. может стать документ, попавший в распоряжении нашей редакции. Недавнее прошение Веры Николаевны на имя главы администрации Геннадия Орлова от 1 октября (за 3 дня до митинга). В нем она просила дословно "помочь с поиском спонсора на выплату ипотечного кредита" с целью приобретения недвижимости в городе Выборге. Фото документа прилагается.

Что это? Шантаж? Дайте денег на ипотеку, или выйду на митинг? Личная непоследовательность? Или "профессиональный активизм", как его обычно называют в таких случаях. Ответа на этот вопрос у нас нет, но определенный портрет собирательного участника митинга вырисовывается. Главное – в заголовки и на фоторепортажи крупных СМИ попасть. Вот и составляет теперь Россия мнение о выборжанах по женщине с заклеенным ртом, для которой глава администрации плох тем, что 3 дня назад не выделил денег на ипотеку (после написания данной статьи PiterTV удалось связаться со звездой "митинга". по ее словам, закленный рот и лампада в руке были посвящены самосожжению нижегородской журналистки Ирины Славиной, а областные СМИ и протестующие неправильно трактовали данный образ. "Против администрации ничего не имею, я хотела расскзаать о своей жизни и о трагедии в Нижнем Новгороде - прокомментировала ситуацию женщина").

И такие контрасты "виртуальность/реальность" продолжились даже после окончания "прогулки". На следующий день организатор Алексей Соколов рапортовал перед подписчиками: мы своего добились, Геннадий Орлов уходит. Рапортовал со ссылкой на областное издание 47news, которое он сам всегда критиковал за необъективность и плохую работу с фактами и доказательствами. Уже через час в Сети появилось опровержение новости, причем на уровне губернатора Дрозденко. Тезис "мы добились своего" ушел в народ, а кто будет разбираться в деталях…

Красная зона, люди в белой машине и вежливая полиция

Впрочем, вернемся к "прогулке". Здесь есть, что еще изучить в контексте симулякров и виртуальности. Если пересмотреть фоторепортажи и видеотрансляцию с Петровской площади, то возникает ощущение какой-то каши и абсурда.

Начнем с состава участников. Мы начали буквально считать "по головам" и что мы увидели? Не менее 6 человек с бейджиками журналистов, еще 3 человека с селфи-палками, ведущими трансляцию для своих изданий. Не менее 2 профессиональных активистов из Петербурга, которые не имеют к Выборгу никакого отношения. Указанные выше Вера С. и Алексей С. На пике события на площади гуляли около 15-20 человек.

Возможно,все испугались, коронавируса? Все-таки в районе действительно ввели "красную зону" опасности. Но сам Соколов и его окружение накануне митинга быстро переобулись в "ковид-диссидентов". Эти люди в свое время упрекали местных чиновников за работу без масок на заседаниях, а теперь пришли к простой мысли: запреты по коронавирусу выдумали, только чтобы отменить митинг.

Мысль удобная для организаторов "прогулки", на нее можно списать и немноголюдность, и любые другие проблемы. Вот только они забывают, что все ограничения по COVID-19 – прерогатива Роспотребнадзора, Минздрава и Правительства Ленобласти. На той же неделе ужесточение коронавирусного режима произошло в Москве, на Кузбассе, в Санкт-Петербурге и даже в соседней Финляндии.



А теперь серьезно. Посмотрим на кадры с "прогулки". От трети до половины участников – пенсионеры, прямая группа риска по коронавирусу. Многие из них без масок.Была ли реальная угроза для этих людей? Да, была. Сделал ли что-то Алексей Соколов, чтобы эту угрозу нивелировать? Нет, не сделал. А люди, которые вводили "красную зону", тот же Собянин в Москве, Дрозденко в Ленобласти – все-таки в первых строках указов написали про людей 65+. И сделали это не просто так, а на основе показаний практикующих медиков. Но они – кровопийцы и мучители народа, а то, что на Петровской площади старики могли кричать в полуметре друг от друга, это норма.

Факт в том, что социальная дистанция на площади нарушалась. Особенно во время сбора подписей. Это четко видно на фото с места событий. И никто ничего не сделал для того, чтобы предупредить или развести людей. Организация – на уровне…

Тем более, что организаторы сами запутались в формате происходящего. "Прогулка с соблюдением требований по коронавирусу" сопровождалась сбором подписей, выкрикиванием оскорблений, эмоциональными спичами от участников. Как только полиция вежливо указала на то, что сбор подписей и громкие выкрики не сопровождают обычные прогулки, это типичные признаки митинга, им дали достаточно эмоциональный отпор. Полиция повела себя вежливо и ограничилась устными предупреждениями. Хотя многие участники, возможно, не отказались бы от эффектного фото в автозаке…В виртуальности смотрелось бы круто.

Однако обвинениями в адрес полицейских дело не обошлось: кто и что только не выкрикивал в тот день. "Я месяц провела в психушке…", - кричала Вера С. "Вот они, крысы, прячутся в белой машине… наворовали и прячутся", - кричал неизвестный мужчина, показывая пальцем на гражданский автомобиль. Затем он же упрекал вслух в воровстве несчастных полицейских, стоявших напротив, которые уж точно в глаза не видели исчезнувшие 700 млн рублей.Тем временем Алексей Соколов продолжал гнуть свою линию: озвучивал на камеру факты по "делу Болучевского", которые давно уже стали известны всем, в первую очередь, от руководства Выборгского района. С одной только разницей: администрация с первого дня призвала отстранить от работы всех причастных. А организатор митинга – просто всех, чьи имена у него на слуху.

Что не так с идеей тотальной отставки?

На самом деле, возможность сказать в лицо Геннадию Орлову и Дмитрию Никулину свои претензии была у того же Алексея Соколова еще две недели назад. Тогда он в числе десятков выборжан, а также журналистов и блоггеров, был приглашен на встречу Геннадия Орлова с жителями по "делу Болучевского".

Парадокс в том, что на той самой встрече Алексей был далеко не так решителен. Пересмотрите видео, оно до сих пор в открытом доступе. Пока Дмитрий Никулин не пригласил самого Соколова на трибуну под занавес мероприятия, тот даже не решался выйти "под светлы очи". И уже когда будущий организатор митинга вышел к микрофону, он не осмелился напрямую упрекнуть ни главу администрации, ни главу района. Только задал риторический вопрос: не думает ли Геннадий Орлов о возможности отставки. То, что так хорошо дается Алексею в виртуальной среде, когда есть время на раздумье и нет глаз оппонента напротив, совершенно не заладилось в реальности.

Впрочем, любой из нас может струхнуть. А потом подобрать "правильные слова" и выложить их в Сети. Вопрос – насколько это правильные слова. На самом деле, в большинстве тезисов, которые организатор "прогулки" озвучил 4 октября во время своей трансляции не было ничего, что не высказывалось бы первыми лицами района. Хищение средств – это шок. Трогать деньги из казны – недопустимо. Виновные понесут наказание, средства должны вернуться в бюджет. Недавно мы говорили с представителями выборгской власти на эту же тему: реплики совпадают вплоть до 100%. Отличие одно: мысль Соколова о тотальной отставке. Именно эту громкую, хлесткую, инстаграмную мысль он нанес на свой щит. И, кажется, ее разделяют далеко не все. На это показывает и "массовая поддержка" активиста, и комментарии простых выборжан в тех же социальных сетях.

Дело в том, что полная отставка администрации – тотальный локдаун – исключительная редкость и для России, и даже для Запада. Вспомним все коррупционные скандалы последнего времени. Везде в лучшем случае увольняли пару подчиненных коррупционеров. На этом фоне решение выборгской администрации уволить по различным статьям сотрудников комитета финансов и реорганизовать это структурное подразделение выглядит логично.

Никто не отменял презумпцию невиновности. Люди на Петровской площади называли первых лиц "ворами". Мы все понимаем, эмоции и шок… но настоящих воров установит следствие. И, возможно, контроль за прозрачностью расследования намного более важная миссия. И у людей, и у СМИ пока что крайне мало объективной информации: даже официальная сумма ущерба не установлена. Мы, как и все, ждем появления официальной информации от компетентных органов, на основе которых можно и нужно делать выводы. Но гадание на кофейной гуще и фейки в СМИ уже дают повод для распространения лживой информации, теорий заговора и популистских заявлений.

В жизни все гораздо объемнее и сложнее, чем плоские надписи на 2-д транспорантах. Но дискуссия никому не нужна: хочешь виртуального успеха – лучше выбирать наиболее популистские лозунги. Звучит красиво. Упрощай повестку, особенно, если твоя цель – политические очки.