Виктор Силаков - о "Штольнях" и агротуризме

Канал Piter.TV пообщался с фермером из Выборгского района, который стал лауреатом сельскохозяйственной выставки "Агрорусь-2018".

Бизнесмен из Выборгского района Виктор Силаков стал победителем в номинации "Лучший начинающий фермер" на прошедшей в Петербурге ярмарке-выставке "Агрорусь". Предприниматель рассказал Piter.TV, с чего начинался его бизнес, и как он сумел совместить выращивание грибов-вешенок с туризмом.

Все началось с места. Это уникальное место, где мы выращиваем вешенки. Это вертикальные штольни финских времен, вырубки, сделанные прямо в скале. Было принято решение выращивать там вешенки, это дало свои результаты. Виктор Силаков

Сейчас предприятие расширяет мощности производства. "Штольни" выходят на заявленный объем в 10-12 тонн продукции в месяц.

Одну из штолен мы подготовили и открыли для посещения людей. Так как место обладает своей историей, оно обросло своими мифами, легендами... Ранее там располагались финские артиллерийские погреба. Мы нашли эту историческую информацию, разместили архивные фотографии, и теперь рассказываем людям, что там было раньше. А вместе с тем рассказываем про производство своих вешенок. Все желающие могут приехать, посмотреть своими глазами, попробовать грибы и приобрести их.

Видео: Piter.TV