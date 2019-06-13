Видео: зачем в Выборге на 2 недели отключают горячую воду?

Команда Piter решила узнать, что такое «профилактика» для котельных и почему специалистам теплоснабжающей организации необходимо останавливать источники летом

Летнее отключение горячей воды на две недели – давняя традиция коммунальных служб, которая заставляет людей вооружаться тазиками, ковшами, чайниками и кипятильниками. Первой в Выборге этим летом для профилактического ремонта остановлена Юго-Восточная котельная. Команда Piter.TV решила посмотреть на процесс изнутри, узнать, что такое "профилактика" для котельных и почему специалистам теплоснабжающей организации необходимо останавливать источники летом.

Котельная должна выполнить необходимые регламентные работы, которые, к сожалению, когда котельная работает, произвести невозможно. Регламент - есть регламент. То есть если мы этот регламент не выполним, то безаварийной работы мы не дождемся. Мы обслужили сетевые насосы, мы обслужили фильтры, теплообменники и подготовили необходимые котлы к запуску. Первый паровой котел прошел достаточно серьезный капитальный ремонт. Там целиком была заменена обмуровка, перебрана вся арматура, произведены работы по газовому оборудованию. Максим Миркус, начальник 5-го участка АО "Выборгтеплоэнерго"

Если говорить простым языком - таким образом котельные готовят к отопительному сезону. Чтобы система оставалась надежной и безаварийной, нужно хорошо поработать уже сейчас. Например, проверить фильтр сетевой воды и почистить теплообменник.

Основной теплообменник можно почистить только когда котельная стоит. Потому что иначе мы никуда не подадим горячей воды. Максим Миркус, начальник 5-го участка АО "Выборгтеплоэнерго"

Начальник участка не только объяснил, но и показал, какие работы производились здесь на протяжении этих двух недель.

Прошлым летом мы получили новый компрессор. У нас чистка котла производиться специальным пневматическим устройством. Там турбинка, которая крутит шарошку с помощью этих компрессоров. Максим Миркус, начальник 5-го участка АО "Выборгтеплоэнерго"

Нас допустили и к "сердцу" этого места - главному котлу. За его состоянием нужно следить с особым вниманием.

Это котел №1. Полностью подготовлен к пуску. Осталось только подать на него газ и произвести розжиг котла. Максим Миркус, начальник 5-го участка АО "Выборгтеплоэнерго"

Перед тем, как полностью возобновить работу котельной, производится контрольный запуск системы. Это делается для того, чтобы апробировать оборудование и в следующий понедельник снова запустить котельную.

Фото, видео: Piter.TV