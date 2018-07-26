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Видео: ГИМС устроил погоню за пятью гидроциклами

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Один из водных нарушителей пойман у Крестовского острова.

В Центральном районе Санкт-Петербурга представители ГИМС устроили погоню за злоумышленниками. На катере с мигалками сотрудники закона преследовали нарушителей, которые мчались по реке Фонтанке. Об этом сообщают очевидцы событий. 

Инцидент произошел в непосредственной близости к мосту имени Ломоносова. Катер пытался догнать петербуржцев, передвигающихся на пяти водных мотоциклах. Они ловко огибали прогулочные корабли с туристами. Один из преступников все же был задержан. Его поймали около Крестовского острова. Гонщику грозит административный штраф. 

ГИМС узнал о нарушениях благодаря обращениям жителей города. Пострадавшие рассказали, что группа молодых людей обливает прохожих водой.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

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Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня Криминальные происшествия

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