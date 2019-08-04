Видео: волонтёры украсили детскую поликлинику на Новоизмайловском героями из мультфильмов

Цель акции — создать в поликлинике атмосферу доброй сказки, которая позволит отвлечь детей поликлиники от неприятных мыслей при посещении врачей.

В воскресенье, 4 августа, в детском отделении стоматологии №12 на Новоизмайловском взрослые вместе с детьми разрисовали стены медучреждения героями из популярных мультсериалов. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео украшенного помещения.

В ходе мероприятия волонтеры и художники украсили внутренние помещения поликлиники рисунками по различным сказочным сюжетам. Среди персонажей, которые теперь будут радовать гостей больницы, можно увидеть героев из "Ледникового Периода", "Алисы в стране чудес", "Вольта" и других.

Авторы идеи рассказали, что ее цель — создать в поликлинике атмосферу доброй сказки, которая позволит отвлечь детей поликлиники от неприятных мыслей при посещении врачей.

Видео: Piter.TV