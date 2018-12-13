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Видео: в Выборге продолжается пора субботников

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Уже на протяжении многих лет депутаты МО "Город Выборг" и "Выборгский район" проводят на своих округах масштабные субботники. И этот год не стал исключением.

Сегодня депутат 16-го округа Александр Петров организовал субботник в лесополосе за 10-й школой. Именно здесь 2 года назад были отсыпаны дороги и установлены скамейки для комфортного отдыха горожан.

Помочь с уборкой такой большой территории приехали сотрудники организаций Выборга. Среди них - охранные предприятия, транспортные компании, спортивный клуб "Фаворит", Выборгский порт и компания РАСЭМ. Также в субботнике приняли участие представители Комбината благоустройства, которые не только помогли с уборкой парка, но и предоставили необходимый для этого инвентарь.

Еще один субботник сегодня прошел на улице Спортивной. Уборку территории инициировал депутат 11-го округа Михаил Макаров. Михаил вместе с неравнодушными жителями очистили от мусора лесопарковую зону недалеко от театра "Святая крепость". 

Видео: Piter.TV


 

Теги: выборг, ленинградская область, субботники
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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