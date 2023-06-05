Более 400 тысяч человек стали участниками субботников в Ленобласти

Более 400 тысяч человек стали участниками ежегодной акции #субботники47. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.
Субботники в Ленобласти прошли в два этапа: экологические, когда убрали парки, дворы, прибрежные территории, и патриотические — на них привели в порядок мемориалы, памятники и воинские захоронения перед Днем Победы. В субботниках приняло участие 407 211 человек — это около 20% от общего числа жителей региона.
Александр Тимков, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области
Среди ключевых работ, выполненных на субботниках во всех районах Ленинградской области: уборка территорий от мусора; очистка водоёмов, ремонт настилов и деревянных постов, озеленение, мойка.
Фото: администрация Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все