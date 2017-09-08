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Видео: в Петербурге водитель иномарки проехался с открытым капотом

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось видео, как водитель иномарки проехался по КАД с открытым капотом.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователь опубликовал странное видео. На кадрах видно, как водитель красного автомобиля "KIA" проезжается с открытым капотом, загородив тем самым себе обзор.

Пользователь сообщает, что ситуация произошла на КАД в Петербурге.

Что стало причиной странного поведения водителя - неизвестно.


Видео: YouTube/Мегаполис

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Категории: Новости СПб

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