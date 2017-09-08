В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователь опубликовал странное видео. На кадрах видно, как водитель красного автомобиля "KIA" проезжается с открытым капотом, загородив тем самым себе обзор.
Пользователь сообщает, что ситуация произошла на КАД в Петербурге.
Что стало причиной странного поведения водителя - неизвестно.
Видео: YouTube/Мегаполис
Сегодня, 18:53
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Видео: в Петербурге водитель иномарки проехался с открытым капотом
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось видео, как водитель иномарки проехался по КАД с открытым капотом.
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователь опубликовал странное видео. На кадрах видно, как водитель красного автомобиля "KIA" проезжается с открытым капотом, загородив тем самым себе обзор.