Видео: в Петербурге водитель иномарки проехался с открытым капотом

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появилось видео, как водитель иномарки проехался по КАД с открытым капотом.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователь опубликовал странное видео. На кадрах видно, как водитель красного автомобиля "KIA" проезжается с открытым капотом, загородив тем самым себе обзор.



Пользователь сообщает, что ситуация произошла на КАД в Петербурге.



Что стало причиной странного поведения водителя - неизвестно.





Видео: YouTube/Мегаполис