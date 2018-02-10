Видео: в Петербурге на проспекте Науки сбили человека

Появилось видео, как сбили пешехода на проспекте Науки.

В Санкт-Петербурге днем, 10 февраля на проспекте Науки № 35 сбили человека. Об этом сообщают очевидцы, также они поделились видеозаписью с места произошедшего.

Как рассказывают водители и свидетели, от метро "Академическая" собирается большая пробка. На место прибыла скорая помощь. Судя по кадрам видео, трамвайное движение будет временно приторможено из-за происшествия.

Состояние пострадавшего не уточняется, также не известны обстоятельства и причины случившегося дорожного происшествия.

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