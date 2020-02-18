Видео: петербуржцы борются за просроченные продукты из магазина на севере города

Оказывается, списанные товары отдают жителям каждый день.

Петербуржец стал свидетелем того, как горожане расхватывают товар, который вынес сотрудник одного из продуктовых магазинов. Предположительно, у товара закончился срок годности. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Ажиотаж вокруг тележки с продуктами заметили у дома №24 по проспекту Художников. По словам пользователя, это происходит каждый день.

Спросом ежедневные "поставки" пользуются в основном у пенсионеров, но иногда приходят и молодые люди, сообщил очевидец.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что съемочная группа "Ревизорро" нагрянула в кафе "Бродячая собака".

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK