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Видео: петербуржцы борются за просроченные продукты из магазина на севере города

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Оказывается, списанные товары отдают жителям каждый день.

Петербуржец стал свидетелем того, как горожане расхватывают товар, который вынес сотрудник одного из продуктовых магазинов. Предположительно, у товара закончился срок годности. Видео было опубликовано в социальных сетях. 

Ажиотаж вокруг тележки с продуктами заметили у дома №24 по проспекту Художников. По словам пользователя, это происходит каждый день. 

Спросом ежедневные "поставки" пользуются в основном у пенсионеров, но иногда приходят и молодые люди, сообщил очевидец. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что съемочная группа "Ревизорро" нагрянула в кафе "Бродячая собака".

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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