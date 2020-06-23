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Видео: петербуржцам пришлось идти пешком до "Новочеркасской" из-за пробки из трамваев

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У метро образовалось скопление людей.

Утром 23-го июня у станции метро "Новочеркасская" в Петербурге произошел "трамвайный коллапс". Пассажирам пришлось пройти около остановки до метро пешком.

Пробка из трамваем попала на видео мобильного корреспондента Piter.TV. Затор произошел в 9 часов утра. По неизвестной причине, пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт. При этом у входа в метро стояла карета "скорой помощи". Подробности на данный момент неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль на Стачек загорелся и попал на видео. 

Видео: Piter.TV

Теги: пассажиры, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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