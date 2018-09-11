Видео: на Мурманском шоссе загорелся автомобиль

На трассе начинается автомобильный затор.

На Мурманском шоссе утром 11 сентября загорелся движущийся автомобиль. Машина направлялась в сторону Петербурга. Информация о возгорании поступила от очевидцев. Свидетелям событий удалось записать на видео последствия пожара.

По данным автомобилистов, после Разметелево начала собираться небольшая транспортная пробка. Известно, что половине восьмого машина все еще догорала. На месте работали специалисты из экстренной службы. Также на участок добрались представители ДПС.

Сведений о пострадавших не поступало.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб