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Видео: мужчина с металлом прошелся по городу в сопровождении полицейских

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По словам свидетелей, полицейские потребовали, чтобы мужчина отвез содержимое своей тележки на место.

В пятницу, 30 мая, петербуржцы  заметили на Уральской улице необычную картину. Мужчина с тележкой металлолома двигался в неизвестном направлении в сопровождении машины полицейских. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Очевидцы предположили, что "конвоируемый" украл металл, чтобы сдать его, однако был пойман сотрудниками правоохранительных органов прямо пути к месту сбыта. По словам свидетелей, полицейские потребовали, чтобы мужчина отвез содержимое своей тележки на место и все время сопровождали его на служебной машине.
Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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