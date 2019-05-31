Видео: мужчина с металлом прошелся по городу в сопровождении полицейских

По словам свидетелей, полицейские потребовали, чтобы мужчина отвез содержимое своей тележки на место.

В пятницу, 30 мая, петербуржцы заметили на Уральской улице необычную картину. Мужчина с тележкой металлолома двигался в неизвестном направлении в сопровождении машины полицейских. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Очевидцы предположили, что "конвоируемый" украл металл, чтобы сдать его, однако был пойман сотрудниками правоохранительных органов прямо пути к месту сбыта. По словам свидетелей, полицейские потребовали, чтобы мужчина отвез содержимое своей тележки на место и все время сопровождали его на служебной машине.

Видео: Piter.TV