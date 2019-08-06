Видео: миры спорта и кино слились в один фестиваль на стадионе в Выборге

Спорт и кино вновь соединились воедино на спортивном празднике "Фаворит и кинофестиваль" в Выборге.

В эту субботу на стадионе "Авангард" прошел традиционный фестиваль-симбиоз миров кино и спорта. "Фаворит и кинофестиваль" собрал на одном стадионе ветеранов спорта, действующих спортсменов, а также команды юных спортсменов. Под флагами кинофестиваля "Окно в Европу" прошли состязания по тайскому боксу, а также теннису и волейболу. В одно время с этим на футбольном поле 20 дворовых команд различных округов города сражались за мяч. Первое место заняла футбольная команда округа №5 Выборга.

Также на фестивале прошла спартакиада для команд городских и районных предприятий. Её победителями стали представители Выборгского судостроительного завода.

Гостями прошедшего мероприятия от мира кино стали экс-чемпион мира по боксу, актер Николай Валуев и также в прошлом боксер, актер Тимур Ефременков. Гости обратились к собравшимся со словами приветствия, а также чтобы выразить свое уважение ветеранам спорта и действующим спортсменам.

Также на празднике спорта состоялось награждение людей, посвятивших этому жизнь и развивающих спортивную жизнь города сейчас. Ветераны спорта получили памятные грамоты из рук первого заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Владимира Рошковича, а люди активно развивающие спорт в Выборге и районе – из рук председателя общественного объединения "Фаворит Выборг" Александра Петрова.

Грамотами за организацию спортивного фестиваля были отмечены Виктор Гришкин, Алексей Дубов и Михаил Макаров.

Ближе к концу мероприятия все желающие получили возможность поучаствовать во всероссийской акции "Зарядка с чемпионом", приуроченной ко Дню физкультурника. В этом году звездным физруком стал заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых.

Видео: Piter.TV