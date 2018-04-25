Видео из Тамбова: мужчина похитил 30 миллионов рублей, половину из которых обронил на тротуар: деньги никто не поднял

Грабитель задержан.

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения из города Тамбов, на котором видно, что мужчина в одежде чёрного цвета идёт с большой сумкой, из которой в один момент вываливаются деньги. Грабитель, наклонившись, поднял пару пачек купюр и пошёл дальше, видимо опасаясь, что его смогут поймать. Данное видео опубликовала пресс-служба МВД России.

Установлено, что злоумышленник проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и похитил свыше 30 млн рублей. Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге. Кроме того, одна из камер видеонаблюдения зафиксировала противоправные действия. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали 27-летнего местного жителя. Рассказали в ведомстве

На видео можно заметить, что мимо пачек с деньгами прошли люди, однако никто не забрал их. Видимо думая, что эти купюры из банка приколов.

На данный момент подозреваемый в краже крупной суммы из кредитного кооператива задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: МВД России