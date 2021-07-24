Авиакомпания "РусЛайн" увеличит частоту рейсов между Петербургом и Тамбовом

Время в пути составит 1 час 50 минут.

С 5 мая авиакомпания "РусЛайн" планирует увеличить частоту перелетов между Петербургом и Тамбовом до четырех раз в неделю. Об этом рассказали в аэропорту Пулково 29 апреля.

Рейсы из Северной столицы выполнят по понедельникам в 12:25 и по вторникам, четвергам и пятницам – в 06:55. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Ранее мы сообщили о том, что впервые с 2020 года открылись рейсы из Петербурга в Нячанг. Перелеты выполняет в рамках программы Pegas Touristik компания ИКАР раз в 12 дней.

Нячанг – популярнейший курорт Вьетнама с белоснежными пляжами. Это самый дальний маршрут из воздушной гавани города на Неве – 8,2 тыс. километров.

Фото: Piter.TV