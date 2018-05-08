Видео из Москвы: В Северном Чертаново горел 40-этажный дом

В сети появилось видео сильного пожара на 13ом этаже жилого дома в Северном Чертаново столицы от очевидцев.

Сегодня утром, 8 мая, в Северном Чертаново в ЖК "Авеню 77" в одной из квартир произошел сильный пожар.

В 9 часов 49 минут на диспетчерский пульт ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 13 этаже многоквартирного 40-этажного здания. На месте возгорания работали 9 единиц спецтехники и 30 человек личного состава. В 10 часов 37 минут пожар на площади 20 квадратных метров был полностью ликвидирован. Из здания было эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет.

Видео: YouTube/Хакер 107

Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК