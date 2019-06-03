Видео из Москвы: На юге столицы "скорая" перевернулась в результате столкновения с грузовиком

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео жуткой аварии на Промышленной улице столицы.

На юге Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и небольшого грузовика.

ДТП произошло сегодня утром, 3 июня, на пересечении Промышленной и Деловой улиц. В результате мощного удара "скорая" перевернулась на бок. У грузовика разбита передняя часть. В результате ДТП пострадали два человека. Их состояние не уточняется.

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