Видео: ректор ИТИДа Марина Заборская впервые прокомментировала банкротство вуза и долги перед студентами

Ректор института Институт телевидения, бизнеса и дизайна (ИТИД), лишившегося аккредитации в 2017 году, Марина Заборская, впервые на видео прокомментировала лишение аккредитации, долги перед студентами и планы по их выплатам:

Уже 11 февраля будет касация по делу, и, если я ее выиграю, то значит, что я сохраню лицензию и институт не закроют. После этого мы начнем выплачивать все долги. Если по какой-то причине касацию я не выиграю, хотя у меня очень сильные позиции, потому что институт закрыли без каких-либо оснований, без замечаний, — институт придется закрывать, и долги будет выплатить неоткуда, так как доходов у института уже два года нет.

Мы попали в 1500 вузов, которые закрыли в России в 2017 году. Я делаю все, в том числе и за счет своего здоровья, для того, что бы институт сохранить с единственной целью — выплатить все долги перед институтом, которые есть.

В институте есть разные долги: налоги, аренда, студенты (самый маленький долг), есть немного перед сотрудниками, а также перед некоторыми организациями.

К сожалению, да, сейчас есть все эти долги, которые скопились с апреля по август 2018 года, когда институт практически перестал функционировать, но при этом доучивал студентов.

Марина Заборская, ректор ИТИД