Видео: на Красносельском шоссе маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали четверо человек.

В четверг, 16 мая, в Санкт-Петербурге маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях.

Как стало известно, авария случилась на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в районе поселка Горелово. Водитель маршрутки не справился с управлением во время движения в результате чего полная пассажиров маршрутка врезалась в дерево.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали четверо человек – травмы средней степени тяжести получили трое женщин и один мужчина.

Видео: vk.com/krasnoe_selo