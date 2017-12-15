Видео: Евангелистов возвращают на аттик храма Святой Екатерины

Рабочие возвращают статуи евангелистов на аттик храма Святой Екатерины. Очевидцы сняли процесс на видео.

На здание римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте продолжают водружать скульптуры евангелистов. На аттик устанавливают не исторические изваяния, а их копии. Устанавливать святых начали еще в четверг, 14 декабря. На место возвращают Матфея, Марка, Луку и Иоанна.

Полностью группа скульптур "Поклонение Кресту" будет собрана сегодня, 15 декабря. Настоящие фигуры отправятся на музейное хранение. А фасад храма очистят от строительных лесов уже на следующей неделе.

Заменить евангелистов на их копии решили в 2014 году на специальной комиссии. Мраморные скульптуры разрушались из-за климата и капризной погоды. Аттик также решили восстановить, так как он был в плохом состоянии.

Видео: Piter.tv