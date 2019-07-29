Видео: Александр Дрозденко открыл турнир рыцарей в Выборге с мечом в руках

Губернатор признался, что приняв участие в рыцарском турнире, он исполнил свою детскую мечту.

В минувшую субботу, 27 июля, в Выборге прошел Рыцарский турнир Святого Олафа. Масштабный фестиваль реконструкторов собрал зрителей и участников из России и зарубежья.

Фестиваль открыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, будучи в рыцарских доспехах с двуручным мечом. Он признался, что приняв участие в рыцарском турнире, он исполнил свою детскую мечту.

Год от года на наших глазах Выборг становится краше. Уже восстановлены городские доминанты – башня Олафа, башня Ратуши, Часовая башня, продолжаются работы по капитальному ремонту исторических зданий, в парке Монрепо, Выборгском замке. Вчера стало известно, что по новой программе Министерства культуры, будет продолжено финансирование работ по реконструкции центра города – они коснуться инженерной инфраструктуры и квартала Сета Солберга. У всех жителей города и гостей турнира действительно есть повод для праздника. отметил губернатор

Видео: Piter.TV