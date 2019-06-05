Видео: трудовые бригады помогают школьникам исполнить мечту

Каждое лето в Выборге сотни подростков берут в руки садовый инструмент и выходят на улицы города, чтобы заработать свои первые деньги.

Валерия Золотова участвует в трудовых отрядах уже второй год. Такой способ проводить каникулы пришелся ей по вкусу, ведь за общением любой труд дается легче. А самое главное, работа помогает ей исполнить мечту.

Я зарабатываю деньги на свою мечту. И я готова пожертвовать каникулами ради своей мечты. В моем возрасте даже такая работа очень хороша, потому что устроиться на что-то более хорошее просто нет возможности. Никто не берет. Валерия Золотова, работник молодежного трудового отряда

Я в 2012 году сама работала в трудовых бригадах. Они созданы для того, чтобы ребята могли легально устроиться на работу, получить свои собственные деньги, которые они могут заработать за трудовое лето и исполнить свои маленькие хотелки. Во-первых, ты не думаешь заплатят тебе деньги или нет. Это официально. У тебя есть трудовой договор по которому ты получаешь деньги. В прошлом году мы начали подключать трудовые книжки, то есть уже идет трудовой стаж. Также это новые знакомства. Кроме того, мы приобщаем ребят к трудовой деятельности. Мы их втягиваем в наши мероприятия чтобы они могли провести лето интересно. Наталия Постникова, бригадир молодежного трудового отряда

Путь к интересному лету начинается с Дома молодежи. Здесь специалисты помогают ребятам не только начать свою трудовую деятельность, но и найти друзей по интересам.

У нас ведется набор на июль месяц. Так как работы очень много и все хотят работать, сейчас запись остается только в резерв. Для этого нужно прийти в Дом молодежи, взять список документов. Для трудоустройства необходимо: копия паспорта, ИНН, копия СНИЛС, копия справки о несудимости (ее можно получить в МФЦ), трудовая книжка (приобретается работником в канцелярском магазине), справка формы 086/У (ее можно получить у терапевта), а также банковские реквизиты карты. Наталия Постникова, бригадир молодежного трудового отряда

Фото, видео: Piter.TV