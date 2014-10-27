В жилом доме Калининского района произошел выброс неизвестного вещества

Вечером 19 сентября подозрительный хлопок заставил жителей одного из подъездов дома №16 по улице Демьяна Бедного выйти на улицу.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 19 сентября были эвакуированы жители одного из подъездов дома №16 по улице Демьяна Бедного. Причина - подозрительный хлопок.



По данным МЧС, были эвакуированы 43 человека после сообщения о "хлопке газа". На данный момент специалисты проверяют жилое здание на предмет дальнейшей пригодности. По словам местных жителей, в доме могут обрушится плиты. Впрочем, до окончания проверки эту информацию подтвердить невозможно.



Петербуржцы уверены, что хлопок газа произошел в одной из квартир. По данным МЧС в здании произошел выброс вещества. Какого именно - неизвестно.