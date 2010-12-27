Выборжане вспомнят жертв террористических атак

В Выборге пройдет памятная акция, посвященная "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Горожане соберутся вспомнить сограждан, погибших от действий террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, павших в борьбе с террором.

В понедельник, 3 сентября Выборг присоеденится к всероссийской траурной акции "Мы против террора". Мероприятие пройдет в память о жертвах трагических событий произошедших в Беслане в 2004 году.

На площади Выборгских Полков соберутся воспитанники подростково-молодежных клубов, чтобы почтить память бесланских детей в частности и всех людей в целом, пострадавших от действий террористов. К ним присоеденятся члены выборгского муниципального отделения ВОД "Волонтеры Победы" и неравнодушные горожане.

Акция памяти начнется в 19:00, после чего в 20:00 состоится траурный митинг.

Организатором мероприятия выступает МАУ "Дом молодежи".

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"