Выборгский замок и башня Св. Олафа предоставят бесплатные посещения гостям и жителям Выборга

Каждая третья среда месяца дает уникальную возможность гостям и жителям Выборга посетить бесплатно не только замок, но и башню Олафа.

Каждая третья среда месяца дает уникальную возможность гостям и жителям Выборга посетить бесплатно не только замок, но и башню Олафа. Редакция Piter.TV пообщалась с туристами из Петербурга, которые приехали специально именно сегодня, чтобы сэкономить на входных билетах.

Еще в "Ласточке" было понятно, что именно сегодня много людей едет в Выборг и не собирается выходить в Рощино и Зеленогорске. Все эти активные пенсионеры ехали именно в Выборгский Замок, куда и потекли струйкой с вокзала. рассказала нам Анна Ш.

Девушка отметила, что в 11 утра бесплатные билеты были только в сам замок, а вот билетов на подъем на башню уже не было. Поэтому ребятам пришлось их купить. Один билет на 19.00 обошелся в 150 рублей.

Всего посетить бесплатно башню Олафа могут 30 человек в 13.00. При этом забронировать билет заранее нельзя, лучше подходить к открытию кассы, так как в 10 утра билетов уже не было. поделился с нами заместитель директора "Объединённого музея заповедника Выборгский замок" Валентин Белоусов

Также Валентин Александрович рассказал, что в будущем эти билеты скорее всего будут разыгрывать в группе или вручать за определенные "лояльности" к замку. Связано это с тем, что сейчас идет много обид и недопонимания со стороны посетителей, которым не хватило билетов.