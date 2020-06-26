Выборгский район снижает налоги для пострадавшего бизнеса

Такое решение было инициировано администрацией МО «Выборгский район» Ленинградской области. Его поддержали депутаты города и района.

На налоговые послабления могут рассчитывать предприниматели малого и среднего бизнеса, чья деятельность была приостановлена в результате ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В результате установлены пониженные ставки единого налога на вмененный доход: 7,5 и 10.

Коэффициент 7,5 применяется к тем предпринимателям, которые в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области должны были частично закрыть свою деятельность, либо приостановить ее на период с 27 марта по 11 мая, то есть на весь период действия областного Постановления.

Коэффициент 10 будет применен к бизнесу, который попал в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и включен в общероссийский классификатор.

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин подтвердил важность принимаемых мер. Его слова приводит пресс-служба районной администрации.

Это правильно, что администрация вынесла этот вопрос на обсуждение депутатского корпуса. Налоговое послабление позволит малому и среднему бизнесу восстановиться после перехода из "красной зоны" в "желтую". Этот нормативный акт необходимый для предпринимателей. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в период проведения профилактических мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции совет депутатов утвердил вопрос о налоговых послаблениях.

Первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович, под чьим руководством формировался вышеуказанный проект, также отметил необходимость поддерживать бизнес в непростое время.

На территории Выборгского района более 6 000 видов предпринимательства малого и среднего бизнеса. Безусловно, хотелось бы, чтобы все они сохранили свою деятельность.

Отметим, что ослабления по налоговой нагрузке предоставляются предпринимателям на 1 квартал, а также 2, 3 и 4.